손정민씨 측, 의혹 제기…"친구 허위진술 가능성"

[아시아경제 이정윤 기자] 한강공원에서 실종 후 숨진 채 발견된 대학생 손정민씨의 유족과 지지자들이 마지막까지 함께 있었던 친구 A씨가 허위진술했을 가능성이 있다며 의문을 제기했다.

손씨 지지자들은 6일 오후 서울 강남역 인근에서 기자간담회를 열고 사건 당일 강비탈 아래에서 손씨와 A씨 간에 불미스러운 사건이 있었을 수도 있다고 주장했다. 간담회에는 손씨 유족도 참석했다.

이들이 제시한 A씨의 통화 녹취록에 따르면 A씨는 "(손씨가) 신음소리 '악' 하면서 굴렀어요. 평지가 있고 언덕이 있고 강이 있잖아요. 거기서 자빠져가지고 그거를 끌어올렸을 거에요"라고 했다.

또 폐쇄회로(CC)TV 영상에 따르면 한명이 밀려 떨어지듯 비탈을 빨리 내려갔고 다른 한명이 뒤따라 내려갔으나 3분여 뒤 그중 한명만 비탈을 올라왔다고 지지자들은 설명했다.

이들은 "(A씨가) 손씨와 강비탈 아래에서 불미스러운 사건이 있었을 가능성이 있다"며 "추락 후 6분 뒤에 A씨는 부친과 통화에서 '정민이가 자고 있어 집에 가지 못하고 있다'는 통화를 했다고 주장하지만 그 시간 증거 사진에는 A씨 혼자 전화하는 장면이 촬영됐다"고 했다.

이어 손씨 머리 부위 상처가 당시 추락의 결과라는 주장도 제기됐다. 지지자들은 "경찰은 '물길에 부딪혀 생긴 것'이라고 근거 없이 단정했다"며 "이로 인해 타살 사건으로 수사받을 기회가 초기부터 박탈됐다"고 했다.

한편, 손씨 유족은 A씨를 고소한 사건을 경찰이 불송치 처분한 데 대해 이의신청서를 냈다. 경찰은 불송치 결정으로 사건을 마무리할 수 있지만 고소·고발인이 이의를 제기하면 검찰에 넘겨야 한다. 검찰은 관련 법령에 따라 경찰에 재수사를 요청할 수 있다.

이 사건에 관해 아직 검찰이 경찰에 재수사를 요청하지는 않은 것으로 파악됐다. 손씨 아버지 손현 씨는 "담당 검사한테 수사 관련 내용을 다 보내드렸다"며 "검찰이 모든 프로세스의 마지막이기 때문에 중요하다"고 말했다.

