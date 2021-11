이재명 "배임 수사한다면서 시시콜콜 내용 흘려 흠집내" 검찰 정면 비판

"부패사건에선 돈 받은 자가 범인…돈 흐름 수사가 기본 상식"

[아시아경제 박현주 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 검찰의 '대장동 개발 특혜 의혹' 수사에 대해 "시시콜콜 수사내용을 흘려 흠집 내는 것이 이해가 안 된다"고 비판했다.

이 후보는 4일 자신의 페이스북에 '누가 범인? 검찰수사, 이해가 안 됩니다'라는 제목의 글을 올려 대장동 사업 주관 금융사로 '성남의뜰 컨소시움'을 이끈 김정태 하나금융지주 회장이 배임 등의 혐의로 시민단체로부터 고발당했다는 내용의 기사를 소개했다.

그러면서 이 후보는 야권과 대장동 개발 특혜 의혹이 연관돼있다는 주장의 근거를 나열했다. 그는 "성남시는 공공개발로 100% 환수하려 했는데, 국민의힘 방해로 부득이 민관공동개발을 해서 예상이익 70%인 5503억원을 환수했다"며 "민간업자와 결탁한 국민의힘 국회의원과 시의원등 인사들이 권력을 이용해 공공개발을 막고 민간개발을 강요했다"고 주장했다.

이어 "하나은행은 7000억원을 투자하고도 1700억원 예상이익(이후 4000억원으로 증가)을 화천대유에 몰아줬다"며 "윤석열 전 검찰총장은 대장동 투자금 불법대출을 조사하고도 무혐의, 화천대유 측에 부친 집을 매각(했다) 국힘(국민의힘) 관련 인사들은 50억 클럽, 고문료 등으로 수백억원 돈 잔치"라고 말했다.

이 후보는 "부패사건에서는 돈 받은 자가 범인이고, 돈 흐름 수사가 기본 상식"이라며 "양심에 손을 얹고 생각해보라. 누가 배임이고 직무유기이고 직권남용에 비리사범이냐"고 따져 물었다. 또 "국힘 방해를 뚫고 천신만고 끝에 공익환수한 성남시"라고 강조했다.

그러면서 "윤석열 측의 대출비리 묵인과 부친 집 매각, 하나은행의 범죄적 설계, 국힘 인사들의 민간개발 강요와 부정자금 수수에 수사를 집중하기 바란다"고 촉구했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr