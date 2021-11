서민 교수, '홍어준표 씹다' 전라도 비하 논란에 "죽을죄 지었다"

유튜브 섬네일에 '홍어준표' 표현 써 논란

서민 "죽을죄…유튜브 접겠다"

홍준표 "저런 사람이 대학교수랍시고, 낯 뜨겁다" 비판

[아시아경제 강주희 기자] 기생충학자 서민 단국대 교수가 자신이 운영하는 유튜브 채널 동영상 섬네일(미리보기 이미지)에 '홍어'라는 지역 비하 표현을 사용해 논란이 일고 있다. 서 교수는 "죽을죄를 지었다"고 사과하면서도 유튜브 섬네일 제작은 자신이 관여하지 않는다고 해명했다.

서 교수는 지난달 31일 유튜브 채널 '서민의 기생충티비'에서 '서민교수 윤석열 후보의 몸보신을 위해 홍어와 맥주를 대접하다!?'라는 제목으로 실시간 방송을 진행했다.

서 교수는 그동안 윤석열 국민의힘 대선 경선 후보를 지지한다고 밝혀왔으며, 유튜브에 윤 후보를 홍보하는 영상을 올려 왔다. 이날 방송에서 서 교수는 '홍어 먹방(먹는 방송)'을 진행했고, 국민의힘 또 다른 대선 경선 후보인 홍준표 후보를 비판하는 발언을 했다.

문제는 라이브 방송이 끝난 뒤 채널에 올린 해당 영상 섬네일에 지역 비하 문구가 포함돼 있었다는 점이다. 영상 섬네일에는 '윤석열을 위해 홍어준표 씹다'는 문구가 적혀 있었다.

'홍어'는 일부 온라인 커뮤니티 등에서 전라도 사람들을 비하할 때 쓰는 혐오 표현으로 알려졌다. 섬네일에서 쓰인 '홍어준표'는 '홍어'와 '홍준표'를 합친 표현으로 보인다.

홍 후보 측은 즉각 불쾌감을 드러냈다. 홍준표 캠프 여명 대변인은 2일 논평을 내고 "호남 지역의 대표 특산물인 '홍어'는 인터넷상에서 호남 혹은 호남인에 대한 멸칭으로 사용된 지 오래"라며 "홍준표 예비후보에 대한 명예훼손이자, 명백한 전라도민 비하 발언"이라고 비판했다.

홍 후보도 이날 페이스북에 올린 글에서 "저런 사람이 대학교수랍시고 여태 행세했다니 참으로 낯 뜨거운 대한민국"이라며 "정치판은 더이상 넘보지 마시고 그냥 기생충이나 연구하라"고 일갈했다.

이에 대해 서 교수는 "죽을죄를 지었다"고 사과하면서도 '홍어'라는 표현이 들어간 섬네일이 올라간 사실을 몰랐다고 해명했다.

서 교수는 이날 페이스북에 사과문을 올려 "선거철이라 경거망동하지 말자고 생각해 글도 자주 안 쓰고 있었습니다만, 그런다고 다가 아니었다"라며 "죽을죄를 지었다. 기생충티비 접겠다"고 말했다.

그는 "저는 전라도 사람이다. 홍어가 뭘 의미하는지 잘 안다는 뜻"이라며 "비굴한 변명을 하자면, 저는 기생충티비 영상 섬네일에 관여하지 않았다. 제가 그 섬네일을 봤다면 당장 내리라고 했을 것"이라고 설명했다.

그러면서 "그렇다고 해도 이 일의 책임은 오로지 제게 있다. 사죄의 뜻으로 블로그와 페이스북, 그리고 유튜브를 당분간 중단하겠다"라며 "저속한 썸네일에 상처받으신 분들께 진심으로 사과드린다"고 말했다. 현재 서 교수의 유튜브 채널에 올라와 있던 영상은 모두 비공개 처리된 상태다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr