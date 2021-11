"우리 동네 식당 사장님 응원해주세요"

배달의민족, 코로나19 극복 위한 격려 이벤트 진행

[아시아경제 김철현 기자] 배달의민족(이하 배민)이 11월5일 소상공인의 날을 맞아 외식업 자영업자를 위한 응원 이벤트를 진행한다.

우아한형제들(대표 김범준)은 코로나19 장기화로 영업에 애로를 겪고 있는 소상공인들을 위한 응원 이벤트를 마련했다고 2일 밝혔다.

이번 이벤트는 배민 앱 고객이 음식 주문시 외식업 자영업자를 위한 격려 메시지를 남기면 추첨해 쿠폰을 지급하는 방식으로 진행된다. 고객이 앱 내 요청 사항에 응원 메시지를 남기면 이벤트에 자동으로 응모된다. 우아한형제들은 격려 메시지를 남긴 이들 중에 추첨을 통해 5000명에게 5000원권 배민 쿠폰을 증정할 계획이다. 응모는 오는 14일까지 진행된다.

아울러 소상공인주간을 맞아 우아한형제들은 오는 4일과 5일 이틀 간 경남 창원 컨벤션센터에서 열리는 '소상공인대회'에도 참가한다. 이번 행사를 통해 운영 중인 다양한 소상공인 지원 프로그램을 알릴 계획이다.

우아한형제들은 최근 KB국민은행과 손잡고 10년 이상 식당을 운영한 외식업 자영업자들이 본인 가게를 장만할 수 있도록 50억 원을 출연해 총 500억원 규모의 대출 자금을 조성했다. '찾아가는 배민아카데미'를 통해서는 제주부터 서울까지 전국으로 찾아가 외식업 자영업자들이 장사를 잘 할 수 있도록 1대 1 컨설팅을 진행하고 있다.

또한 외식업 소상공인과 코로나19로 인한 어려움을 함께 분담하고자 지난해 네 차례에 걸쳐 광고비와 수수료를 지원했으며, 소상공인 정책자금 대출이자를 지원하는 등 작년 한 해 모두 760억원을 지원한 바 있다.

권용규 우아한형제들 가치경영실장은 "사장님 응원 이벤트가 가까이에 있는 외식업 소상공인에게 따뜻한 마음을 전달하는 기회가 되길 바란다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr