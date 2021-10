[아시아경제 이준형 기자] 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 2,255 전일대비 20 등락률 -0.88% 거래량 3,474,766 전일가 2,275 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 대한전선, 당진서 탄소중립 위한 '폐건전지 교환' 캠페인“전기차 충전소 부족”... 드디어 구세주 등장!대한전선, ESG 평가서 통합 'A등급' 획득…"전선업계 유일" close 은 잠정 실적 발표를 통해 올 3분기 매출액 4563억원, 영업이익 133억원이 예상된다고 29일 공시했다.

매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 63.12%, 258.27% 증가했다. 당기순이익은 181억원으로 흑자전환에 성공했다.

