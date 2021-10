김동연, 신당 '새로운물결' 창당… 與野 "우리 편, 협력하겠다"

"기득권 타파, 기회 양극화 해소하겠다"

[아시아경제 박준이 기자] 제3지대 대권주자 김동연 전 경제부총리가 '새로운 물결'을 창당하겠다고 밝혔다. 이날 창당식에 참석한 여야 양당 대표는 '같은 편'임을 강조하며 협력의 의사를 표했다.

김 전 부총리는 24일 서울 마포구 누리꿈스퀘어에서 '새로운물결 창당 발기인 대회'를 열고 "대한민국 시장 중에서 가장 진입장벽이 높은 시장이 바로 정치시장"이라며 "이 정치의 벽을 허물기 위해, 이 정치의 판을 바꾸기 위해 저희는 '새로운 물결'을 창당한다"고 말했다. 이날 구성된 창당준비위원회에서는 향후 공식 창당을 위한 준비 과정을 거칠 예정이다.

그는 우리 사회의 근본 원인을 찾겠다고 선언했다. 김 전 부총리는 "양극화, 저출생, 저성장 등 현상으로 나타난 우리 사회 문제의 근본 원인은 우리 사회의 '승자독식구조'"라며 "눈에 보이는 현상으로의 문제가 아니라 근본 원인을 찾겠다"고 했다. 또 실질적인 문제 해결을 위해 기득권을 타파하고 구조적인 문제의 대안을 제시하겠다고 했다.

이어 청년투자국가 조성, 기회의 양극화 해소 등 청년들에게 더 많은 기회를 제공하기 위한 해법을 제시하겠다고도 했다.

그는 특히 국민이라면 누구나 정치에 참여할 수 있도록 하겠다고 강조했다. 김 전 부총리는 "한 명의 지도자, 특정한 정치그룹이 사회를 선도하는 시대는 지나갔다"며 "개혁의 진짜 동력은 시민들의 이해와 정치적 지지"라고 말했다.

이날 창당식에는 다양한 정치권 인사들이 참석해 축하의 말을 전했다. 송영길 더불어민주당 대표는 "김 전 부총리가 제기한 문제는 대한민국 정치의 변화를 자극시키는 새로운 아젠다를 만드는 데 커다란 힘이 될 것"이라며 "민주당도 이런 새로운 변화에 같이 껴안고 머리를 맞대면서 새로운 대한민국 만드는 데 같이 협력해 나가겠다"고 말했다.

이준석 국민의힘 대표도 "김 전 부총리 말씀하시는 내용을 들으면서 확신했다, 저희 편이구나"라며 "국민의힘과 새로운물결은 같은 방향을 향하는, 같은 뜻을 가진 동지다"라고 축사를 전했다.

정치권의 '킹메이커'라고 불리는 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장도 "이런 사람이 정치를 한 번 해봤으면 좋겠다고 해서 제가 몇 년 전부터 (정치 도전을) 굉장히 권고 많이 했다"며 "드디어 오늘 정치의 하나의 결사체가 만들어지는 것 같다"고 말했다. 그러면서 "저는 경선 과정을 보면서 이 분(정치인)들이 우리나라의 당면하고 있는 현실의 문제를 제대로 파악하고 있느냐에 대해서 굉장히 회의를 가지고 있다"며 "김 전 부총리가 시도하는 바가 한국 정치의 발전과 한국 경제, 사회 구조의 변화에 커다란 기여를 할 수 있는 계기를 마련하지 않았나 생각한다"고 밝혔다.

