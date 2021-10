[아시아경제 문혜원 기자] 푸라닭 치킨은 공식 인스타그램을 통해 오는 31일까지 광고 배우 정해인 스페셜 에디션 화보집 증정 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다.

화보집은 한 권에 5가지 컨셉을 담아 특별판의 메리트를 더한 것이 특징이다.

이벤트 참여 방법은 푸라닭 치킨 공식 인스타그램 계정을 팔로우하고 화보집의 5가지 컨셉 중 가장 마음에 드는 ‘나의 원픽 핸’을 골라 그 이유와 함께 댓글을 작성하면 된다. 참여자 가운데 추첨을 통해 50명을 선정, 화보집 1부를 증정한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr