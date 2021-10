[아시아경제 이승진 기자] 제너시스BBQ가 배달앱 위메프오와 함께 25일부터 29일까지 신제품 3종을 포함 전메뉴 주문 고객 전원을 대상으로 최대 1만원 할인 행사를 진행한다고 24일 밝혔다.

BBQ는 최근 ‘파더’s치킨’, '까먹(물)치킨’, ‘눈:맞은 닭’ 등 신메뉴 3종을 출시했다. 이번 행사는 신메뉴 3종과 신메뉴와 사이드 메뉴가 포함된 세트 5종 주문 시 7000원 할인 혜택을 제공하며, 기존 BBQ 메뉴 주문 시에도 4000원 할인을 제공한다. 위메프오 앱 첫 주문 고객의 경우 1000원, 카카오페이로 결제한 고객의 경우 2000원 추가 할인 혜택을 제공한다.

BBQ 관계자는 “이번 할인 행사는 레트로 감성과 화려한 비주얼을 모두 갖춘 가을맞이 신제품 3종 세트와 기존 BBQ 치킨을 꾸준히 사랑해주시는 모든 소비자분들께 최대한 많은 혜택을 드리고자 기획했다”고 말했다.

