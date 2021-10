장성군립중앙도서관, 30일 비대면 과학강연회 개최

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군립중앙도서관은 오는 30일 오후 2시 ‘과학자들의 재능기부 도서관 과학 강연, 10월의 하늘’ 행사를 개최한다고 8일 밝혔다.

한국도서관협회와 10월의하늘준비위원회가 공동으로 주최하는 이번 행사는 10월의 마지막 주 토요일, 과학자가 지역을 직접 방문해 과학강연을 여는 재능기부 프로젝트다.

이번 강연회의 주제는 ‘감염병을 피하는 행동면역’과 ‘도시 풍경을 이루는 건축 그리고 건축가’다.

강의는 구형찬 서울대학교 인간본성-기술진화 연구소 교수와 정현정 도시환경교육디자인연구소 소장이 맡는다.

초등학교 고학년부터 성인까지 참여할 수 있으며 코로나19 확산 방지를 위해 줌(zoom) 프로그램을 이용한 비대면 수업으로 진행될 예정이다.

신청은 오는 11일부터 21일까지이며 장성군립도서관 누리집 홈페이지를 통해 신청하면 된다.

군 관계자는 “청소년들이 과학의 세계를 깊이 있게 탐구하고 꿈을 키워갈 수 있는 소중한 기회가 될 것이다”며 “많은 관심과 참여를 당부드린다”고 말했다.

