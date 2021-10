CJ올리브영, 바디케어·패드 대전…최대 55% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] CJ올리브영은 오는 8일부터 14일까지 전국 매장 및 공식 온라인몰에서 ‘바디케어·패드 대전’을 실시한다고 7일 밝혔다.

바디케어 대전에서는 바디워시·로션, 핸드크림, 바디 미스트 등을 최대 50% 할인된 가격에 판매한다. 패드 대전에서는 스킨케어용 패드, 시트 마스크팩 등을 최대 55% 할인한다.

바디케어 대전 상품 1만5000원 이상 구매 시 올리브영이 제안하는 바디케어 주요 상품 체험분 최대 12종으로 구성한 바디케어 키트를, 패드 대전 2만 원 이상 구매 시 패드 케어 대표 인기상품 최대 9종의 체험분을 한데 모은 ‘패드 키트’를 선착순 증정한다.

올리브영 관계자는 “완연한 가을 날씨로 접어들면서 민감해진 피부 관리를 위해 각질부터 보습까지 세심하게 관리하려는 수요는 점차 늘어나는 추세”라며 “높은 할인율과 체험 키트 증정 등 풍성한 혜택이 준비된 만큼 합리적인 가격에 가을철 쇼핑을 즐기시길 바란다”고 말했다.

