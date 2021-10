롯데칠성음료, 장애인 표준사업장 ‘그린위드’ 개소

[아시아경제 이승진 기자] 롯데칠성음료가 1일 자회사형 장애인 표준사업장 ‘그린위드’의 개소식을 진행했다. 개소식에는 정찬우 롯데칠성음료 ESG부문장과 그린위드 직원, 김대규 한국장애인고용공단 동부지사장 등 관계자들이 참석했다.

지난 5월 롯데칠성음료와 한국장애인고용공단은 ‘자회사형 장애인 표준사업장’설립 협약을 위한 MOU를 체결했으며, 5개월여의 준비기간을 거쳐 ‘그린위드’를 열었다.

롯데칠성음료는 ‘그린위드’오픈을 위해 근로자를 대상으로 9월부터 교육을 진행했으며 ‘그린위드’는 롯데칠성음료 본사 카페테리아의 시설관리와 강릉공장에서의 세탁업무를 담당한다.

그린위드는 앞으로, 전국 주요 철도역 유휴 로비 공간을 이용해 역 이용자들에게 무료 손톱관리를 제공하는 등 다양한 방면으로 사업을 확대해 나간다는 계획이다.

롯데칠성음료 관계자는 “앞으로도 동반성장의 가치를 실현하는 사회적 약자 채용 및 근무 환경 조성을 위해 꾸준히 노력할 것”이라고 말했다.

