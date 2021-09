"누리호 발사 때 드론 띄우지 마세요"…해역·항공 통제 훈련

과기정통부, 30일 오후 11개 기관 '발사 안전 통제 최종 점검' 종합 훈련

[아시아경제 김봉수 기자] 30일 오후 과학기술정보통신부는 전남 고흥군 나로우주센터에서 오는 10월21일로 예정된 한국형 발사체 '누리호' 발사에 대비한 '발사 안전 통제 최종 점검 종합훈련'을 실시했다.

정부ㆍ군ㆍ경ㆍ지자체 등 11개 기관이 참여한 이 훈련은 누리호 발사의 실제 상황을 가정해 우주센터 주변 인원 및 차량 통제, 발사 경로상의 운행선박ㆍ항공기 및 주민대피 등 안전확보, 테러ㆍ재난발생시 대응 등이 목표다. 이를 위해 과기정통부는 지난 4월 '한국형발사체 발사안전통제협의회'를 구성해 안전통제 계획을 수립했다. 지난 8월 나로우주센터에서 도상 훈련 및 지휘조 훈련을 하기도 했다.

이날 훈련에선 그동안 도출된 문제점을 개선하는 한편 발사 당일과 동일한 조건으로 육ㆍ해ㆍ공 전반에 걸친 발사안전통제 상황을 점검ㆍ훈련했다. 특히 발사 당일 미 승인 무인기(드론) 출현, 코로나19 의심자 발생, 비정상 발사 상황으로 인한 폭발ㆍ화재, 기름유출 및 테러발생 등의 상황을 가정해 대응 능력을 시험했다.

권현준 과기정통부 거대공공연구정책관은 "누리호의 성공적 발사환경을 위한 실효성 있는 훈련을 통해, 발사과정에 일어날 수 있는 여러 비상상황에 대한 철저한 대비 및 공공안전 확보를 위해 최종 점검을 면밀히 수행하여 누리호의 안전한 발사를 위해 최선을 다 하겠다"말했다.

