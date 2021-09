산청 한방축제, 축제 기간 구매영수증 인증 이벤트 진행

온라인 산청한방약초축제 로컬푸드 꾸러미 증정



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 온라인으로 진행 중인 제21회 산청한방약초축제가 막바지에 이른 가운데 농부들이 키우고 만든 제품을 선물 받을 수 있는 구매 인증 이벤트가 진행된다.

축제 꾸러미 ‘It's 산청’ 이벤트는 온라인 축제 기간인 9월 1일부터 30일까지 산청에서 구매한 농특산물의 영수증(합산 20만원 이상)을 제시하면 신청할 수 있다.

신청 방법은 ‘온라인 산청한방약초축제’ 홈페이지에 접속해 본인인증 후 영수증을 첨부해 신청하면 되며 회원가입 없이 가능하다.

영수증은 산청에서 산 농특산물 영수증이면 가능하고, 간이영수증을 제외한 신용카드, 제로페이 영수증, 세금계산서 등 모두 가능하다. 신청기한은 10월 6일까지이며 1인당 1회 가능하다.

‘It’s 산청’이라고 이름 붙여진 축제 꾸러미는 지리산 농부가 땀 흘려 만든 진짜 로컬푸드라는 의미다. 산청에서 자란 우리 농특산물의 이로움과 신선함을 전달하는 선물이 바로 ‘산청’ 그 자체라는 뜻을 담고 있다.

농특산물 3종과 가공품 4종을 비롯해 축제 아트엽서 5매와 체험 카트 2종 등 특별하고 우수한 제품으로 구성됐다.

군 관계자는 “구매한 영수증을 잘 확인해서 늦기 전에 신청을 서두르면 산청의 농부들과 한방약초축제위원회가 준비한 통 큰 선물을 받을 수 있다”며 “축제 기간 산청 농특산물 구매해 주신 많은 분이 신청하셔서 선물 꾸러미를 받으실 수 있기를 바란다”고 말했다.

