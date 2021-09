[아시아경제 지연진 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 208,000 전일대비 1,500 등락률 -0.72% 거래량 413,057 전일가 209,500 2021.09.16 15:30 장마감 관련기사 제네시스, 얼굴인식 차량제어 기술 'GV60'에 최초 적용외국인 순매수세에 코스피 소폭 상승마감코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래 close 는 올해 단체교섭에 따른 회사주식 지급을 위해 자사주 32만5220주를 처분한다고 16일 공시했다. 처분 대상 주식은 주당 20만9500원으로, 681억원 규모다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr