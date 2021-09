[아시아경제 한진주 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 유상증자결정 철회로 공시를 번복한 세종메디칼을 불성실공시법인으로 지정한다고 14일 예고했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr