태영호, 김부겸에 "국민 대변해 질의…답변에 여야 구분 말라"

[아시아경제 이현주 기자] 태영호 국민의힘 의원이 14일 김부겸 국무총리에게 "여야를 이렇게 구분해주시면 되겠느냐"며 "국민을 존중한다는 입장과 자세에서 질의에 응해달라"고 요구했다.

태 의원은 이날 국회 대정부질문에서 "김석기 의원 질의 당시 답변에 깜짝 놀랐다. 총리께서 간첩단 사건을, 언론을 보고 알았다 답변 하셨는데 실제 언론을 통해 알았나. 상황을 보고 받지 못한 것이냐"고 물었다.

이에 대해 김 총리는 "구체적으로 어떤 해명은 없고 청주지역에서 이런 일들이 진행되는 정도만 알고 있다. 제가 혹시 표현 그렇게 됐다면 잘못됐다"고 해명했다.

그러면서 김 총리가 "선거 때 부정 행위를 하신 분들이 누구를 지지했다고 해서 대통령에 대한 문제점으로 바로 인식되는 점에서 부당하지 않나"고 하자 태 의원은 "언론에서 수차례 보도 되고 상임위에서도 나온 질의"라면서 "향후 대정부질의에선 질의하는 의원을 개인으로 보지 말고 국민을 대변해서 질의한다고 봐달라"고 당부했다.

