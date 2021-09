김부겸 국무총리가 8일 추석대비 물가 점검을 하기 위해 서울 도봉구 하나로마트 창동점을 방문해 정연태 유통농협 대표이사의 설명을 듣고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

