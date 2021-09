정홍원 국민의힘 선관위원장 사의 번복…이준석, 적극 만류 (종합)

鄭 "주말에 결론 내기로 한 상황"

[아시아경제 이현주 기자] 정홍원 국민의힘 선거관리위원장이 5일 사의를 표명했지만 이준석 대표 등 지도부 만류로 이를 번복했다. 국민의힘 대선 후보를 뽑는 경선룰과 관련해 '역선택 방지 조항'을 도입을 놓고 후보 간 대립이 과열 되면서 벌어진 해프닝으로 풀이된다.

이 대표는 이날 국민의힘 공정선거 서약식과 후보자 간담회 후 기자들과 만나 "제가 만류했고 정 총리께서 본인이 잘 아시지만 지도부 신뢰가 굳건한 것을 아신다"면서 "오늘 회의가 시작되기 앞서 후보들의 이런 행동은 잘못됐다는 점을 명시적으로 밝혔기 때문에 아마도 다시 국가를 위해 일하실 동력이 생기지 않았을까"라고 말했다.

최근 일부 후보들은 특정 후보에게 유리할 수 있는 역선택 방지 조항을 도입하겠다는 선관위 내부 기류에 맞서 반발하고 있다. 이날 안상수 전 인천시장, 유승민 전 의원, 하태경·홍준표 의원은 서약식에 불참했다.

이를 의식한 듯 정 선관위원장도 이날 간담회에서 "찬성 2, 반대 2, 중립 2명인 전문가를 모시고 의견을 청취했다. 그 결과 핵심 요지가 역선택의 우려는 있다. 그러나 과학적으로 증명되지 않았다. 이게 결론"이라고 설명하며 "결론 내지 못하고 주말에 시간을 갖고 결론 내기로 한 그런 상황"이라고 말했다.

후보자들은 경선룰과 관련해 빠른 판단을 촉구했다. 황교안 전 미래통합당 대표도 "당 지도부와 선관위를 흔드는 것은 멈춰야 한다. 선수가 심판을 바꿀 수 없다"고 지적했다. 장기표 신문명정책연구원장은 "모여서 빨리 결론 내렸으면 이런 일이 안 생길 수 있다고 생각한다"며 "더 이상 결론을 지체하는 일이 없도록 바란다"고 말했다. 또 "잘못된 결정도 결정을 늦추는 것보다 낫다는 데 이 경우 해당 된다 생각한다"고 덧붙였다.

최재형 전 감사원장도 "함께하는 경선 과정에서 정말 중요한 것은 룰 보다 우리 전체 후보들이 단합된 모습으로 같은 곳을 향해 나가는 게 가장 중요하다"며 "빨리 결정하는 게 가장 좋은 결정이라 생각한다"고 했다. 원희룡 전 제주도지사 역시 "경선의 장 외에서 각자의 움직임이 국민들의 주목을 끌게 되는 상황이 오면 점점 더 선관위가 뜻하지 않은 요인들 발생하지 않을까 싶다"고 우려했다.

이날 간담회를 보이콧 한 후보들에 대한 지적도 나왔다. 박진 국민의힘 의원은 "선관위 룰은 결국 따르고 개인적인 의견을 제시해야 하지만 본인 의사가 관철되지 않는다고 해서 보이콧 하고 참석하지 않는 것은 유감스럽게 생각한다"고 말했다.

반면, 보이콧 한 후보들까지 당 지도부가 포용해야 한다는 의견도 나왔다. 장성민 세계와동북아평화포럼 이사장은 "선관위원장이나 당 대표는 그 분들 끌어들이셔야 된다"며 "회의 끝나면 저희들 다같이 당에서 추진하는 룰의 합당성을 강조해서 거대한 경선버스 탑승할 수 있게 최대한 협력 구하는 민주적 리더십 보여주는 게 당세를 확장시켜야 한다"고 강조했다.

역선택 방지 조항 도입을 주장하고 있는 윤석열 전 검찰총장은 말을 아꼈다. 윤 전 총장은 "이번 경선을 통해서 우리 당이 정말 정권교체 의지가 있는지 국민들께 확실하게 보여주고 이 나라를 리드해나갈 수 있는 지를 제대로 보여줄 수 있는 그런 경선이 되도록 저 역시 최선을 다해 노력하겠다"고 말했다. 국민의힘 선관위원회는 이날 오후 경선룰 관련 토론회를 개최할 예정이다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr