무안군, 일자리 창출 우수기업 신청 접수

우수기업에는 인증패와 고용환경개선금 2000만원 지원

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 코로나19 여파로 어려움을 겪고 있는 경제 여건 속에도 적극적인 신규인력 채용에 이바지한 기업을 대상으로 일자리 창출 우수기업 신청을 받는다고 3일 밝혔다.

신청 대상은 관내 소재 기업으로 지난 31일 기준 2년 이상 정상 가동 중인 중소기업체로써 상용근로자 고용증가율이 5% 이상인(근로자 50인 미만 사업장은 고용증가 3명 이상) 기업이다.

심사내용은 일자리 창출, 고용안정, 기업경영 건전성 등이며 전라남도 심사를 거쳐 11월 중 우수기업을 최종 선정할 예정이다.

일자리 창출 우수기업에는 인증패와 고용환경개선 지원금 2000만원이 수여되며, 인증 후 3년간 지방세 관련 세무조사 유예 등 재정·행정적 지원을 받는다.

신청을 희망하는 기업은 오는 15일까지 무안군청 미래성장과 일자리 팀에 방문하거나 등기우편으로 서류를 제출하면 된다.

김산 군수는 “지난해부터 시작된 코로나19 여파 속에서도 신규채용 등 일자리 창출과 직원 복지증진을 위해 노력한 기업에 인센티브를 제공해 일하기 좋은 무안 만들기에 앞장서겠다”며 “관내 중소기업들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

한편 일자리 창출 우수기업 모집과 관련된 자세한 사항은 군 홈페이지를 참고하거나 미래성장과 일자리팀으로 문의하면 된다.

무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr