도봉구, 서울시 자치구 최초 ESD 전문강사 위촉

RCE(지속가능발전교육 거점도시) 도봉, 서울시 자치구 최초 ESD(지속가능발전교육) 전문강사 양성 추진...서울시 자치구 최초 ESD 전문성 및 지도성 함양 위한 ‘도봉 ESD 실천 연구회’ 발족

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(이동진 구청장)는 8월26일 서울시 자치구 최초 '2021. ESD 전문강사 위촉식 및 ESD 실천연구회 발대식'을 개최했다.

2021. ESD 마을 전문강사 양성과정은 올 4월부터 7월까지 진행, 2020년 민·관·학 협업으로 도봉구가 자체 제작한 '우리 마을에서 지구별까지 이어지는 17개 약속' 초등학생용 지속가능발전교육(ESD) 교재 2종을 활용한 수업을 지원하기 위해 마련했다. 이 양성과정은 시민의 생태소양에 기반한 ESD 가치와 공감대를 형성시킬 수 있는 전문성과 지도역량 함양 및 ‘시민지식형 일자리’ 창출을 목표로 했다.

최종선발된 10명의 ESD 전문강사는 도봉구에서 직접 계획하고 운영하는 ESD 전문강사 교육과정에 따라 이론수업과 현장실습을 거쳐 필기시험과 면접까지 통과했다. 최종선발된 강사들은 하반기부터 ‘ESD 전문강사’이자 ‘도봉구 ESD 실천연구회’ 회원으로 활동하게 된다.

이동진 도봉구청장은 “지난해 도봉구에서 자체 개발한 '우리 마을에서 지구별까지 이어지는 17개 약속' ESD 교재가 큰 관심을 받고 있다. 이번 ESD 전문강사는 ESD에 관한 전문지식을 갖춘 ‘서울시 자치구 최초 ESD 마을 전문강사’ 라는 점에서 큰 의미를 갖는다. 또 도봉 ESD 실천연구회 발족을 통해 주민이 스스로 지속가능발전교육을 학습, 전문성을 발전시킬 수 있는 기반을 조성했다는 점도 중요하다. 앞으로 ESD 마을 전문강사 양성으로 말미암아 우리 구가 지속가능발전교육의 허브로 자리매김하도록 노력하겠다”고 밝혔다.

