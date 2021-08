삼성전자보다 연봉 높은 증권맨…메리츠증권 등 4곳 1억 넘어

[아시아경제 이선애 기자] 증권사 연봉이 삼성전자보다 높은 것으로 집계됐다. 국내 상장기업들 가운데 연봉이 가장 많은 곳은 단연 증권사. 올해 상반기 직원 평균 급여가 1억원을 넘는 곳도 여러 곳에 달하는 등 증권사가 1인당 급여 순위 상위권을 휩쓸었다.

22일 각사가 제출한 반기보고서에 따르면 직원 100명 이상 상장기업(지주사 제외) 가운데 올 상반기 직원 급여가 1인당 평균 8천만원이 넘는 기업은 22곳에 달했다.

12곳이 8000만원∼9000만원, 6곳은 9000만원∼1억원이었다. 1억원이 넘는 곳도 4곳이었다.

증권사들이 상위 1~14위를 싹쓸이했다. 전체 22곳 중 17곳에 달했다.

메리츠증권(1억3468만원)이 1위를 차지했다. 삼성전자(4800만원)의 약 2.8배 수준이다.

메리츠증권은 작년 상반기 유일하게 1억원을 넘었는데(1억894만원) 올해에는 작년보다도 23.6% 증가했다. 특히, 본사 영업을 하는 남자 직원 1인당 상반기 평균 급여는 무려 2억6811만원이었다.

중소형 증권사인 이베스트투자증권(1억3100만원), 한양증권(1억2800만원), 부국증권(1억1518만원)도 반기 평균 급여가 1억원을 넘었다.

비상장사인 BNK투자증권(1억5600만원)과 한국투자증권(1억190만)을 합치면 6개월 급여가 1억원이 넘는 증권사는 더 늘어난다.

대형사 중에는 하나금융투자(9300만원), KB증권(9200만원), 삼성증권(9100만원), NH투자증권(8900만원), 미래에셋증권(8500만원) 순으로 많았다.

증권사 연봉은 주식시장 움직임과 대체로 비례한다. 주식시장이 좋으면 증권사가 돈을 많이 벌기 때문에 직원 급여 수준도 높아진다.

자기자본 상위 10개 증권사의 올해 2분기 순이익은 2조30687억원으로, 1분기(2조2968억원)에 이어 2분기 연속 2조원대를 이어갔다.

증권사 외 기업으로는 카카오게임즈(8500만원), 카카오(8300만원), 카카오뱅크(이상 8300만원) 등 '카카오 3형제'가 뒤를 이었다. 카카오게임즈와 카카오뱅크는 스톡옵션 행사 차익 등으로 각각 작년 같은 기간보다 142.8%와 56.6% 급등했다.

네이버의 1인당 6개월 급여는 8122만원, SK텔레콤은 8100만원이었다.

비상장사 중에서는 SK의 종합 에너지 자회사인 SK E&S가 9500만원으로 가장 많았다. 작년 같은 기간 9500만원보다는 200만원(-2.0%) 줄었다.

