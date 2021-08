함평군, 저소득층에 1인당 10만 원 추가 국민지원금 지급

코로나19로 생계가 어려워진 저소득층 경제적 부담 완화…오는 24일 일괄 지급

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군이 코로나19로 생계가 어려워진 저소득층의 경제적 부담을 완화하기 위해 추가 국민지원금을 오는 24일 일괄 지급한다.

전남 함평군은 이번 추가 지원금은 가구소득 하위 80%를 대상으로 하는 정부의 5차 재난지원금(국민 상생 지원금)과는 별도로 저소득층에 한해 1인당 10만 원씩 현금으로 지급된다고 20일 밝혔다.

지원 대상은 ▲기초생활보장수급자 ▲법정 차상위계층(장애인연금, 자활, 장애·아동수당 대상자) ▲아동 양육비 지원 한부모 가족 등 2천 635명이다.

군은 신속한 지원금 지급을 위해 사회보장 정보시스템을 통해 명단을 추출한 뒤 대상 가구의 가구원 수 및 계좌번호 등 확인 절차를 마쳤으며, 지원금은 별도 신청 없이 대상자의 등록된 계좌로 지급된다.

다만 지원 대상자 중 계좌 정보가 없는 ▲기초 의료 및 교육 급여 수급자 ▲차상위 본인 부담경감 ▲차상위 자활 ▲차상위계층 확인 대상자는 지난 19일까지 접수한 지원 신청서에 따라 지급 처리된다.

지원금은 보장 가구 대표 계좌로 일괄 지급되며, 사회보장급여 신청자 중 8월 31일 이전 신규 책정자와 관외 보류자 등에 대해서는 추후 확인 절차를 거쳐 내달 15일까지 지급될 예정이다.

군 관계자는 “추가 국민지원금이 코로나19로 경제적 어려움을 겪고 있는 저소득층의 생활 안정에 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.

