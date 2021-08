'군산형 일자리' 에디슨모터스 준공…83명 신규고용

새만금 산업단지 내 에디슨모터스 군산공장 준공식

상생협약 체결한지 2년10개월 만

[아시아경제 주상돈 기자] 친환경 버스기업 에디슨모터스㈜ 군산공장이 19일 가동된다. '군산형 일자리' 모델로 83명의 신규고용을 창출한 사례다.

산업통상자원부는 이날 새만금 산업단지(전북 군산) 내 에디슨모터스 공장에서 '군산형 일자리 에디슨모터스 준공식'이 개최된다고 밝혔다.

산업부 관계자는 "이번 행사는 에디슨모터스를 비롯한 군산 노·사·민·정이 2019년 10월 군산형 일자리 상생협약을 체결한 이후 2년10개월 만에 얻은 성과"라며 "올 6월 명신이 1호차 출고식을 개최한 것에 이어 두 번째로 에디슨모터스 생산공장이 가동되면서 군산에서 상생형 지역일자리가 본격적인 발걸음을 내딛기 시작했다고 볼 수 있다"고 말했다.

상생형 지역일자리는 지역 경제주체 간 대화와 협력을 기반으로 양질의 일터를 조성하는 사업이다. 군산을 포함해 광주, 경남 밀양 등 전국 5개 지역이 최종 선정돼 추진되고 있다.

군산형 일자리는 중소·중견기업 위주의 전기차 클러스터를 조성해 3년간 3418억원의 투자와 정규직 1026명 고용이 목표인 사업이다.

사업에 참여한 기업들은 지난해 6월 체결한 밸류체인 협약을 기반으로 공동 연구개발(R&D)·마케팅·물류 등 협력 사업을 추진하고, 기업 간 동반성장을 위해 노력하기로 합의했다. 또 우리사주제·노동자 이사회 참관제 등을 도입해 안정적 노사관계를 구축하고, 투명경영을 실현하기 위해 노력하는 등 노사 간 상생 방안도 마련했다.

이번에 준공한 에디슨모터스는 연말까지 전기버스 100대, 전기트럭 2500대 생산을 목표로 하고 있다. 에디슨모터스는 신규고용인원 83명 중 63명(약 75%)을 지역 인재로 채용하는 지역에 양질의 일자리를 제공할 것으로 기대된다.

문승욱 산업부 장관은 "군산형 일자리 기업들이 그린과 디지털이라는 산업 대전환의 시기에, 전기차 산업 집적지를 만들어 지역경제를 풍요롭게 하고, 우리 경제의 성장에 기여할 수 있도록 노력해 주기를 당부한다"며 "이후에도 상생형 지역일자리 사업 효과가 지속될 수 있도록 필요한 지원 사업을 추가적으로 발굴·제공하고 지방자치단체와 긴밀하게 소통해 운영 과정상의 애로사항을 파악하고 해소할 수 있도록 지원할 계획"이라고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr