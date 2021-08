호러 게임 레전드 '화이트데이2' 내년 출시

[아시아경제 박소연 기자] 한국 스토리형 호러게임의 대명사인 '화이트데이'가 20년만에 '화이트데이2(가제 거짓말하는 꽃)'로 돌아온다.

㈜우리게임즈는 12일 ‘화이트데이2’의 개발 진행현황과 함께 2022년 상반기 콘솔(PS4, PS5, Xbox Series X/S) 및 스팀을 시작으로 하반기 스위치, 모바일 게임 개발과 출시계획을 발표했다.

‘화이트데이’는 2001년, 1세대 게임개발사인 ㈜손노리에서 PC 패키지로 개발, 발매된 호러 어드벤쳐 게임이다. 발매 당시 혁신적인 소재로 한국 호러게임의 대명사로 자리잡았다.

2015년에 모바일, 콘솔, 스팀버젼으로 재출시되어 2016년 대한민국게임대상에서 우수상, 기획·시나리오부문 기술창작상 등 4개부문을 수상하며, 발매 후 현재까지 100만 다운로드를 달성하며, 충성도 있는 유저층을 확보하고 있다.

우리게임즈는 실력있는 다수의 개발자들이 주축이 돼 2020년에 설립된 신생 게임개발사로 '화이트데이2'를 개발중이다.

올 해 8월 손노리로부터 ‘화이트데이’ IP를 정식으로 인수하면서 본격적으로 콘솔 및 스토리형 게임개발에 집중하고 있다.

특히, 원 개발사인 손노리가 개발노하우 공유를 통해 적극적인 기술지원을 하는 것을 비롯해 전편의 엔딩 콘티를 담당했던 ㈜슈퍼코믹스스튜디오 소속의 윤태호작가가 시나리오 감수에 참여하고 있다.

정식 후속작답게 퍼즐, 멀티엔딩 등의 주요 특징을 계승하고 전작의 2배 이상의 다양한 등장인물을 투입하여 전작을 능가하는 스토리라인을 강화할 예정이다.

올 해 5월 회사를 인수한 장상백 대표는 2000년대 초반 넷마블, 싸이더스, 시네마서비스 M&A 업무를 담당하고 이후 일본 콘텐츠회사, iHQ 등 엔테테인먼트와 미디어 분야에서 20여년의 경력을 바탕으로 Series A 증자와 더불어 IP 인수 및 최고의 웹툰 제작사인 슈퍼코믹스스튜디오의 참여 등 회사의 안정화와 게임개발 구축을 이끌어 냈다는 평가를 받는다.

장상백 대표는 "뛰어난 기획력과 기술력을 바탕으로 중소게임사의 불모지나 다름없는 콘솔게임을기반으로 모든 플랫폼 게임을 개발하고 있으며, 그간 ‘화이트데이’의 정식 후속작을 기다려 온 유저들에게 새로운 경험과 놀라움을 제공해 줄 게임에 주력하고 있다"며 "특히, 내년에 출시될 게임을 바탕으로 ‘화이트데이’ IP를 활용하여 웹툰, 드라마 등의 영역까지 확장을 계획하고 있으며, 향후 연작시리즈 발매와 함께 다인용 멀티플레이게임 진출을 통해 독창적인 기획력을 가진 게임회사로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있다"고 말했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr