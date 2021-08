[아시아경제 김형민 기자] 박범계 법무부 장관은 가석방을 하루 앞둔 이재용 삼성전자 부회장에 대해 "본인의 깊은 고뇌가 필요할 것"이라고 말했다.

박 장관은 12일 법무부 정부과천청사에 출근하며 취재진과 만나 사회 감정을 참작해 이 부회장의 가석방을 결정했다며 이같이 말했다.

또한 박 장관은 이 부회장의 취업제한 문제와 관련해 홍남기 경제부총리가 자신에게 편의를 요청했다는 취지의 손경식 한국경영자총협회장 발언에 대해선 "어떤 말씀도 들은 게 없다"고 말했다.

그는 "사면이나 가석방 관련해서 경제부총리는 물론 정부 당국자 누구로부터도 요청이나 이야기를 들은 바 없다. 그건 법무부 정책"이라며 "취업승인은 고려한 바 없다"고 덧붙였다.

