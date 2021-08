이마트24, BC카드·닐슨컴퍼니와 데이터 업무 상호 협력

[아시아경제 조인경 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 177,000 전일대비 6,000 등락률 +3.51% 거래량 541,631 전일가 171,000 2021.08.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이베이코리아 잡고 몸값 '쓱' … 이제는 IPO 경쟁"얼리버드 공략" 이마트, 과일 선물세트 4종 30% 할인"필(必)환경 강화" 이마트, '키친델리' 즉석조리식품 친환경 포장재 도입 close 24가 BC카드, 닐슨컴퍼니코리아와 함께 데이터 상호협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.

전날(10일) 서울 중구 BC카드 본사에서 열린 협약식에는 김장욱 이마트24 대표, 최원석 BC카드 대표, 최경희 닐슨컴퍼니코리아 대표 등 3사의 대표이사와 관계자가 참석해 각 사가 보유한 데이터 및 분석 역량을 활용하는 방안에 대해 의견을 나눴다.

3사는 이번 MOU를 통해 ▲데이터 교류 및 분석 ▲빅데이터 기반 공동 리서치 및 데이터 비즈니스 모델 개발 ▲빅데이터 기반의 마케팅 등에 적극 협력할 계획이다.

오프라인 유통채널로서 이마트24의 '판매 데이터'와 BC카드의 '소비 데이터', 닐슨컴퍼니코리아의 '분석 노하우'를 결합하면 편의점 소비 트렌드에 대한 종합적이고 고도화된 분석이 가능해지고, 향후 보다 효과적이고 효율적인 마케팅·상품 전략을 수립·실행할 수 있을 것으로 이마트24는 기대하고 있다.

김장욱 이마트24 대표는 "빅데이터를 토대로 고객들에게 차별화된 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 카드사, 리서치회사와 손을 잡게 됐다"며 "이번 업무협약을 통해 가맹점과 고객 만족도를 높일 수 있는 최적의 상품 및 서비스를 개발해 나갈 계획"이라고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr