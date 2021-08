[클릭 e종목]두산중공업, 본업 안정화…결국 시간의 문제

[아시아경제 이선애 기자] 대신증권은 10일 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 21,450 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,400 2021.08.10 07:45 장시작전(20분지연) 관련기사 임상3상승인! 진원생명과학 넘어설 “초대형” 바이오株! 두산중공업, 8MW 부유식 해상풍력시스템 개발 나선다두산중공업, 5503억 규모 당진기지 저장탱크 공사 계약 close 의 본업이 안정화되는 추세라고 밝혔다. 다만 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았고, 주가 변동성은 클 수 있다고 주의를 당부했다.

이동헌 대신증권 연구원은 "최근 NDR을 진행, 수주 전망, 지배구조 변화, 본업과 신사업의 현황과 전망에 대한 질문이 다수였다"면서 "본업은 구조조정 완료 후 수주잔고만으로도 흑자 기조를 유지, 연간 8조원 내외의 수주가 가능할 것"이라고 전했다. 이어 "연말까지 산업은행 차입금 대부분 상환돼 재무구조도 개선될 것"이라면서 "다만 신사업들의 가시적 성과는 시간이 필요하다"고 덧붙였다.

두산중공업의 2분기 연결 기준 실적은 매출액 2조9006억원(+11% yoy), 영업이익 2546억원(2Q20 -1,403억원)으로 집계됐다. 이는 인프라코어는 제외된 실적이다. 중공업 부문(별도+해외 자회사)] 실적은 매출액 1조 2,083억원(+5% yoy), 영업이익 793억원(흑전, 2Q20 -2052억원), opm 4.8%(+22.6%p yoy)로 집계됐다.

신규수주는 9984억원(-11% yoy, 1Q20 1조3218억원), 수주잔고는 12조8840억원(+2% yoy)으로 증가했다. 영업외로는 두산밥캣 PRS 평가이익 640억원이 반영됐고 당기순이익은 666억원으로 1분기에 이어 연속 흑자를 달성했다.

