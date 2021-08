산청군 체육시설 어린이 통학버스 안전 점검

1년 이내 신고·등록된 체육시설의 어린이 통학버스 대상



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 어린이 통학버스를 운행하는 체육시설을 대상으로 안전 점검을 한다고 2일 밝혔다.

이번 점검은 어린이 교통안전 확보를 위해 산청경찰서, 한국교통안전공단 등 관계기관과 함께 진행한다.

최근 1년 이내 신고·등록된 체육시설의 어린이 통학버스가 대상이다.

주요 점검항목은 ▲어린이 통학버스 신고 여부 ▲어린이 보호 표지 부착 등 구조·장치 불량 여부 ▲종합보험 가입 여부 ▲운영자·동승자·운전자 안전교육 이수 여부 ▲어린이 통학버스 안전 운행 기록 작성 여부 등이다.

군은 점검에서 도출된 지적사항은 현지에서 즉각 계도하거나, 처분이 필요한 경우 과태료 부과 등을 통해 행정 조치할 예정이다.

군 관계자는 “어린이 통학버스 안전사고를 사전 예방할 수 있도록 지속적인 관리와 점검을 강화하겠다”고 말했다.

