파파존스 피자, ‘소시지 레볼루션’ 구매 시 파스타 무료

[아시아경제 문혜원 기자] 파파존스 피자는 다음 달 5일까지 ‘소시지 레볼루션 피자’를 구매하면 ‘파파스 파스타’ 3종 가운데 한 가지를 제공하는 혜택을 준다고 1일 밝혔다.

소시지 레볼루션 피자는 미트 칠리 소스 위에 맛, 식감, 색이 모두 다른 3가지(세블락·뉴른베르거·킬바사) 소시지를 아낌없이 올려 입안 가득 쫄깃하면서도 풍성한 육즙을 맛볼 수 있는 메뉴다.

파파스 파스타는 치즈와 소스가 강점인 파파존스 피자 노하우가 집결돼 2006년 출시 이래 메인 메뉴에 버금가는 인기를 누리는 대표 사이드 메뉴다. 토마토 소스에 소고기가 듬뿍 들어간 ‘파파스 파스타(미트)’, 크림 소스와 베이컨의 조화가 일품인 ‘파파스 파스타(화이트)’, 로제 소스에 그릴드 치킨을 얹은 ‘파파스 파스타(로제)’ 3가지로 구분돼 취향에 따라 택할 수 있다.

혜택은 파파존스 피자 전체 온라인 채널, 콜센터, 매장 방문 등을 통한 배달이나 포장 주문 시 누릴 수 있다. 단 타 쿠폰 및 할인 혜택과의 중복 적용은 불가하다.

