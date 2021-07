LG전자, 라이프스 굿 캠페인 영상 1억뷰 돌파

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 165,500 전일대비 2,500 등락률 +1.53% 거래량 190,932 전일가 163,000 2021.07.28 10:11 장중(20분지연) 관련기사 '외국인 러브콜' LG전자, 향후 주가 흐름은? LG전자, 반려동물 가구 위한 공기청정기 신제품 출시실적 발표 앞두고 혼조세 빠진 코스피…장 초반 하락 전환 close 가 MZ세대와 소통하기 위해 '라이프스 굿(Life’s Good)' 캠페인을 펼치는 가운데 관련 영상들의 전체 조회수가 1억회를 넘어섰다고 28일 밝혔다.

LG전자는 지난 5월 이 캠페인의 취지와 프로젝트 참여 방법 등을 소개하는 여러 영상을 유튜브, 틱톡, 페이스북, 인스타그램 등 LG전자 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 선보였다.

이 캠페인은 LG전자가 지난해부터 진행하고 있으며 올해는 뮤직 프로젝트와 무비 프로젝트를 동시에 진행하고 있다. 뮤직 프로젝트와 무비 프로젝트는 최근 함께 작업할 참여자들을 선정했으며 음원과 영화의 완성도를 높이는 작업이 진행되고 있다.

뮤직 프로젝트에서 음원을 만드는 세계적인 싱어송라이터 찰리 푸스는 캠페인 참여자로 한국인 1명을 포함해 4명의 뮤지션을 선발하고 이들과 함께 음원을 완성해가고 있다. 뮤직 프로젝트는 1100여 명의 지원자가 참여할 만큼 경쟁이 치열했다고 LG전자 관계자는 밝혔다.

무비 프로젝트에 참여해 라이프스 굿 영화를 만드는 잭슨 티시 감독도 영화 제작에 속도를 내고 있다. 이 영화는 530여명의 크리에이터가 직접 촬영해 공유한 영상들을 선별해 편집하는 옴니버스 방식으로 진행된다. 최종 선발된 크리에이터의 이름은 영화 크레딧에 소개된다.

두 프로젝트의 최종 결과물은 다음달 말 유튜브, 틱톡, 페이스북, 인스타그램 등 LG전자 공식 SNS 채널에서 공개될 예정이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr