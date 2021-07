나주시, 전자랜드파워센터 선풍기 50대 기탁

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 ‘전자랜드파워센터 나주점’(대표 옥치국)에서 생활취약계층을 위한 선풍기 50대(250만원 상당)를 기탁했다고 23일 밝혔다.

전날 개소한 전자랜드 나주점은 성북동 소재 나주종합병원 옆쪽에 위치해있다.

파워센터는 전자랜드의 프리미엄 전자제품 매장이다.

장선진 나주점 팀장은 “어려운 이웃들이 무더운 여름 날씨를 잘 이겨내시길 바라는 마음에서 개점을 기념해 선풍기를 후원하게 됐다”며 “앞으로도 지역사회 상생과 나눔 실천에 적극 동참하겠다”고 전했다.

강인규 시장은 “코로나19로 어려워진 경기 여건임에도 이웃을 위해 소중한 물품을 기탁해준 나주점 임직원들의 따뜻한 마음에 감사드린다”며 “무더위에 지쳐있는 어려운 주민들에게 큰 선물이 될 것이다”고 말했다.

나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr