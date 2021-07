[아시아경제 이승진 기자] 크라운제과는 멕시코를 대표하는 매운 고추 할라피뇨의 강렬한 매콤함을 담은 ‘C콘칲 핫멕시칸할라피뇨’를 선보인다고 22일 밝혔다.

옥수수의 고소함과 할라피뇨의 매운맛을 한번에 맛볼 수 있는 것이 특징이다. 멕시코 대표 음식인 나초 처럼 살사소스, 사워크림, 과카몰리 등과 함께 즐기면 이국적인 맛도 느낄 수 있다.

크라운제과 관계자는 “그간 C콘칲의 고소함에 잘 어울리는 발사믹, 와사비, 체다치즈 등 독특하고 신선한 맛으로 콘스낵의 다양화를 주도했다”며 “할라피뇨 처럼 차별화되면서도 트렌디한 C콘칲의 새로운 맛을 계속 선 보일 계획”이라고 밝혔다

