'펄펄 끓는 중복' 올해 가장 더운 날

중복인 21일 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려졌다. 서울 낮 최고 기온은 36도까지 오르며 올 들어 가장 더운 날씨를 보였다. 기상청은 이날 “당분간 북태평양 고기압의 영향으로 맑은 날씨가 이어져 낮 기온이 35도 내외로 오르면서 무더위가 지속되겠다”며 “이번 주에는 동풍의 영향을 받는 서쪽내륙 일부 지역에 낮 최고기온이 38도 이상 올라가는 곳이 있겠다”고 전했다.

