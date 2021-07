기보, 코로나 우울증 극복 위한 반려화분 지원

'용기챌린지'성료…탄소나무 숲 조성 예정

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 5월 17일부터 3주간 진행된 '용기챌린지' 캠페인이 성황리에 종료됐다고 19일 밝혔다.

용기챌린지는 1회용품 사용 자제 문화 확산을 통해 환경보전에 대한 국민인식을 제고하고자 진행된 국민참여형 캠페인으로, 참여인원수에 따라 나무를 심어 탄소흡수 숲을 조성하고 코로나19로 지친 이웃들에게 반려화분을 전달할 계획이었다. 캠페인 결과, 기보 임직원과 총 3181명의 국민이 참여해 1회용품 대신 개인 용기를 사용하겠다는 실천 서약을 했다.

기보는 용기챌린지 종료에 따라 이날 부산광역시 노인종합복지관협회를 통해 기보 본사가 소재한 부산 남구지역 내 홀몸어르신 100명에게 코로나 우울증 극복을 위한 반려화분을 전달했다. 또한 기보는 당초 계획했던 300그루보다 많은 764그루의 나무를 강원도 지역에 심어 탄소흡수 숲을 조성하기로 했다. 숲 조성행사는 올 10월 소셜벤처기업인 트리플래닛과 함께 진행할 계획이다. 김영춘 기보 이사는 "앞으로도 따뜻한 사랑나눔과 지역사회공헌을 계속해 나가겠다"고 말했다.

