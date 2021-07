[서울시 구청장 24시]김수영 양천구청장, 제2예방접종센터 의료 관계자들 격려

[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 16일 오후 양천구 건강힐링문화관 제2백신접종센터를 방문해 코로나 19 백신접종 진행상황을 둘러보고 시민과 의료진과 관계부서 공직자들과 대화를 나누며 애로사항을 들었다.

양천구는 4월 해누리타운에 예방접종센터를 설치한 데 이어 지난 7월5일 건강힐링문화관에 추가로 제2예방접종센터를 설치했다.

제2예방접종센터는 평일은 오전 8시30분부터 오후 5시30분까지, 토요일은 오전 8시30분부터 오후 12시30분까지 백신접종이 진행된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr