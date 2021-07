[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도 소방본부는 게임 형식의 체험식 안전교육인 생활안전 경연 게임 운영을 활성화한다고 12일 밝혔다.

생활안전 경연게임은 화재, 구조, 구급, 피난, 생활안전 등 5가지의 안전 주제를 게임 형식으로 배울 수 있는 체험형 안전교육이다.

운영 대상은 유아부터 성인까지 전 연령이다.

주요 내용은 생활 속 사고 발생 시 취해야 하는 안전 행동 요령 및 대처법이다.

사회적 거리두기 단계가 완화되면 유치원, 학교 등에 찾아가는 교육을 할 예정이다.

교육 신청은 인근 소방서에 문의해 운영 일자 및 희망 교육 과정 등을 요청하면 된다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr