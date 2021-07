경남경찰, 전화금융사기범 무더기 검거 … 440명 중 76명 구속, 5억원 회수

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 보이스·메신저 피싱 등 전화금융사기범들이 무더기로 경남 경찰에 붙잡혔다.

경남경찰청은 대대적인 전화금융사기 특별단속에서 피의자 440명을 검거하고 이 중 76명을 구속했다고 8일 밝혔다.

검거된 440명 중 피해자로부터 돈을 받아 심부름 역할을 한 대면 편취책은 255명으로 전년 대비 300% 이상 늘어난 것으로 조사됐다.

대포통장을 제공하는 등 계좌 명의인은 81명으로 작년 같은 기간 비교 85% 줄었고, 구속된 인원은 76명으로 153% 증가했다.

경찰은 이번 집중 검거 활동으로 피해금 5억원 상당을 회수해 피해자들에게 돌려줬다.

피해자로부터 돈을 뜯어내는 수법도 다양해지고 있는 것으로 나타났다. 그동안 경찰은 금융기관에서 피해자들이 현금을 인출할 때 전화금융사기 피해가 의심되면 바로 112로 신고해 경찰·금융기관이 공동대응할 수 있도록 안내해왔다.

그 결과 금융기관의 112 신고로 63건이 접수돼 11억6800만원의 피해를 예방한 것으로 조사됐다.

경찰은 전화금융사기 조직의 활동을 봉쇄하고자 대포폰, 대포통장, 전화번호 변작 중계기, 불법 환전행위 등 4대 범행 수단을 집중 단속해왔다.

그동안 179명을 검거하고 11명을 구속했으며 대포통장 603개, 대포폰 208대, 중계기 14대를 적발했다.

경찰 관계자는 "하반기에도 서민 경제를 위협하는 전화금융사기와 불법 수단에 대해 수사 역량을 집중할 것"이라고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr