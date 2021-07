국민은행, '청소년의 멘토 KB!' 꿈꾸는대로 시즌 9 개최

청소년의 꿈과 희망을 응원합니다!

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 '청소년의 멘토 KB!' 꿈꾸는대로 시즌 9 진로멘토링 행사를 비대면으로 개최했다고 6일 밝혔다.

행사에서는 타일러 라쉬가 ‘당신이 인생의 파일럿’이라는 주제로 실시간 비대면 강연을 진행했다. 진로멘토링 행사에는 약 700명 이상의 선생님들과 학생들이 온라인으로 참여했다.

'청소년의 멘토 KB!' 꿈꾸는대로는 KB국민은행이 지난 2013년부터 진행한 토크콘서트 형식의 진로멘토링 사업이다. 현재까지 전국 3만여 명의 학생들이 다양한 분야의 멘토들과 실시간으로 소통하며 진로 탐색 및 역량 개발 방법 등을 배우고 본인의 진로를 스스로 고민해 볼 기회를 가졌다.

꿈꾸는대로는 이번 해 총 13회의 진로 콘서트가 진행될 예정이며, 비대면 진행에 따라 학부모 및 청소년들은 유튜브 스트리밍으로 실시간 참여가 가능하다.

7월에는 타일러 라쉬 외에도 박세리 감독, 장항준 감독, 한재권 교수, 양치승 대표, 존리 대표, 김경일 교수가 멘토로 참석한다. 오는 11월에도 다양한 멘토들이 청소년들과 소중한 경험을 공유할 예정이다.

김진영 KB국민은행 브랜드ESG그룹 대표는 “청소년들이 자기주도적으로 진로를 개척하고 성장하는 역량을 갖길 희망한다”며, “앞으로도 청소년이 꿈과 희망을 갖고 목표를 이룰 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

