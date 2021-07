김성규 제25대 임실군 농업기술센터 소장 취임

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자]=김성규 제25대 임실군 농업기술센터 소장이 취임했다.

1일 농업기술센터에 따르면 이 신임 소장은 지난 1986년 남원군 농촌지도소에서 공직에 입문해 지난 1997년 임실군 농업기술센터로 전입, 식량작물담당, 인력육성담당, 연구개발담당, 농기계관리팀장, 생활자원팀장, 농촌지원과장 등 주요 보직을 역임했다.

이 소장은 시설원예 분야의 전문가이며 농촌여성육성 및 활성화 공로를 인정받아 국무총리모범 표창을 수상한 바 있으며 전남순천대학교 대학원 농학석사를 졸업한 학구파이기도 하다.

김성규 소장은 “군 농업이 한층 더 미래지향적인 희망 농업으로 발전할 수 있도록 수요자 중심의 맞춤형 교육에 전념하겠다”며 “미래농업 경쟁력 향상에 중점을 두고 현장 중심의 농촌지도사업을 추진하겠다”고 말했다.

이어 “매년 가을에 열리는 임실N치즈축제의 백미인 국화꽃 전시를 위해 전 직원이 밤낮없이 국화꽃 재배에 심혈을 기울이고 있다”며 “축제를 찾는 많은 방문객들에게 아름다움이 남다른 국화꽃 향연을 선사하겠다”고 덧붙엿다.

