CJ온스타일, ‘온스타일데이 쿨특집’ 프로모션…“최대 3만원 적립”

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일은 1일부터 3일간 ‘온스타일데이 쿨특집’ 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 모바일 앱으로 5만 원 이상 구매한 고객에게 10% 적립 혜택을 제공해 매일 1만 원씩, 최대 3만 원의 적립금을 지급한다.

이번 행사는 본격적인 여름을 맞이해 시즌에 유용한 상품들로 집중 편성했다. 1일에는 삼성전자 그랑데 건조기와 위닉스 제습기 뽀송, LG전자 올레드 UHD TV, 신일 에어써큘레이터 등을 판매한다.

프로모션 적용 대상은 행사 기간에 방송되는 TV 홈쇼핑과 모바일 앱에서 판매되는 제품으로 여행, 렌탈, 보험, 설치 상품 등 일부 상품은 제외된다. 제품 구매 후 앱으로 적립을 신청한 고객에 한해 적립금이 지급된다.

CJ온스타일 관계자는 “이번 온스타일데이에는 생활가전 외에도 인견 침구, 다이어트 식품 등 여름에 인기 높은 제품들로 풍성하게 준비했다”며 “매달 가장 필요한 제품들을 특별한 혜택으로 만날 수 있는 온스타일데이를 운영할 것”이라고 말했다.

