"농어촌 작은 학교 우수사례 찾습니다"

'농어촌 참좋은학교 공모전' 8월31일까지 접수

최종 15곳 선정…학교 학생·교직원 응모 가능



[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 농어촌 소규모학교 우수 운영사례를 발굴하고 성과를 알리기 위해 '2021 농어촌 참 좋은 작은 학교 공모전'을 연다.

이번 공모전은 지난해에 이어 두번째로 개최되는 것으로 농어촌 학교의 장점을 살려 특색 있는 교육프로그램을 운영하는 우수사례 15개교를 선정한다.

공모전 서류 접수 기간은 8월31일까지다. 읍·면 지역 학생 수 300명 이하 소규모 농어촌 학교 교직원과 재학생이 자율적으로 응모할 수 있다. 공모는 1차 서면자료 심사와 1차 심사를 통과한 학교를 대상으로 2차 동영상 자료 평가를 진행한다.

공모내용은 농어촌 작은 학교의 우수사례로 학교-지자체-마을공동체가 함께 농어촌의 교육여건을 개선한 사례, 지역 특성에 맞게 특색 있는 교육과정을 운영하는 학교, 지속가능한 농어촌 학교 구현 사례 등을 자율적으로 구성해 제출할 수 있다.

최종 선정된 학교에 교육부장관 표창과 부상을 제공한다. 우수사례집 책자를 발간하고, 동영상을 전용 유튜브 채널(작은 학교 희망TV)에 공유한다.

