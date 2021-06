SH공사, 가로주택 정비사업 공모…절차 간소화 등 혜택

SH공사·주민 공동시행 방식

30일 공고, 9월 접수…내년 상반기 사업지 선정

[아시아경제 김혜민 기자] 서울주택도시공사(SH공사)는 'SH 참여형' 가로주택정비사업 참여 대상자를 모집한다고 29일 밝혔다.

가로주택정비사업은 종전 가로구역을 유지하면서 노후 주거지를 소규모로 정비하는 사업이다. 이번 공모는 SH공사와 주민이 공동사업시행자로 함께 진행하는 방식이다.

가로주택정비사업은 재건축 대비 절차가 간소하고 사업비 융자 등 지원이 이뤄지면서 지난달 기준 서울시내 102개 조합이 설립됐다. 이 중 12개 사업이 착공에 들어갔고 8개 사업이 준공되는 등 가시적인 성과도 나왔다.

SH공사는 지난해 두차례 SH참여형 가로주택정비사업 공모를 진행했다. 1차 공모를 통해 서울 마포구 망원동, 송파구 오금동 등 4곳에서 건축설계를 진행 중이며, 2차 공모지 24곳을 대상으로 주민 협의·조합설립을 지원하고 있다.

SH공사는 이번에도 대상지에 기금융자, 사업 안정화, 이주, 각종 인센티브 등 다양한 지원을 할 예정이다. 융자금리는 연 1.5%에서 1.2%로 인하되며, 한도는 총 사업비의 50%에서 90%까지 상향된다. 종전자산(토지·주택 감정평가액)의 70%까지 이주비 융자(연 1.2%)를 지원해 이주지연도 예방한다. 공공임대주택을 10% 이상 건설할 경우 시행면적 확대, 용적률·층수제한 완화, 분양가 상한제 적용제외 등 인센티브도 제공한다.

공고문은 30일 오후 5시 공사 홈페이지에 게재된다. 접수는 9월1~15일 우편·전자우편 등 비대면 방식으로 진행한다. 이후 사업성 분석과 주민협의, 선정 평가 등을 거쳐 내년 상반기 최종 사업지를 선정할 계획이다.

황상하 SH공사 사장 직무대행은 "SH참여형 가로주택정비사업을 통해 서울시 내 노후 저층주거지의 환경 개선과 주택 공급 확대에 이바지할 것"이라며 "이번 공모에도 주민들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 밝혔다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr