'철도의 날' 기념식 28일 개최…유공자 110명 장관 표창 수여

[아시아경제 문제원 기자] 올해 '철도의 날' 기념식이 28일 오후 3시 서울 중구 밀레니엄 힐튼 호텔에서 열린다.

27일 국토교통부에 따르면 이번 기념식에는 황성규 국토교통부 2차관과 김한영 한국철도협회장, 손병석 한국철도공사 사장, 권태명 ㈜SR 사장, 국회 국토교통위원회 진선미 위원장, 조응천 간사, 송석준 위원, 문진석 위원 등 90여명이 참석한다.

국토부가 주최하고, 한국철도협회, 국가철도공단, 한국철도공사, ㈜SR이 공동주관하는 이번 기념식은 '탄소중립 국가 실현! 대한민국 철도가 앞장서겠습니다'라는 주제로 진행된다.

국토부는 기념식에서 2050 탄소중립 비전 실현을 위해 철도역, 승강장, 선로, 유휴부지 등 철도자원을 활용한 그린뉴딜 사업에 더욱 노력하겠다는 의지를 표출할 예정이다.

국토부는 철도 차량과 부품을 국산화하고 신호·통신분야 기술을 개발해 철도산업 발전에 기여한 유공자 총 110명에게 국토부장관 표창을 수여한다.

해외 기술 및 부품에 의존해 왔던 고속분기기, 열차집중제어장치 국산화와 해외시장 진출에 성공한 민간분야 공로자 등 분야별 대표자 8명에 대한 시상식도 진행된다.

기념식은 코로나19 때문에 참석하지 못하는 철도인들을 위해 한국철도협회 공식유튜브를 통해 생중계된다.

