[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 24일 오전 영등포구청 1층 회의실에서 우신초등학교 학부모와 만나 교육 현안에 대해 소통했다.

채 구청장과 학부모들은 통학환경 개선, 교육경비 지원과 관련한 현안에 대해 허심탄회하게 논의, 안전하고 쾌적한 학습 환경 조성에 협력해나가기로 했다.

그 밖에도 코로나19의 방역, 안심 통학로 조성, 학습 및 여가활동 공간 마련 등 다양한 주제로 소통을 이어갔다.

채현일 구청장은 "학생들이 즐겁게 배우며 마음껏 꿈을 펼칠 수 있도록 양질의 교육정책과 더 나은 교육환경 조성에 아낌없는 지원을 펼쳐나가겠다"고 전했다.

