동대문구 창업지원센터 입주자 모집

구, 6월30일까지 창업지원센터 입주자 모집…저렴한 임대료로 사무실, 시설 지원

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 동대문구 창업지원센터에 입주할 새로운 입주자를 모집한다.

동대문구 창업지원센터는 기술력, 꿈과 패기가 있는 초기창업기업, 예비창업자가 사업 초기에 안정적으로 사업을 영위할 수 있도록 저렴한 임대료로 사무실과 시설 등을 지원한다.

입주 모집대상은 예비창업자나 입주신청일 현재 중소·벤처기업을 설립한 날부터 2년이 경과되지 않은 자로 벤처 및 연구 개발업종, 정보처리 및 컴퓨터 관련업종, 게임·애니메이션 등 고부가가치산업, 정보통신, 전기전자, 환경, 바이오 등 업종을 운영해야 한다.

심의를 거쳐 입주자로 선정된 기업 또는 개인은 2021년 8월 초부터 센터에 입주할 예정이다.

신청을 원하는 기업 또는 개인은 6월30일까지 동대문구 누리집 고시공고란 ‘동대문구 창업지원센터 입주자 모집공고’를 확인, 신청서류를 작성해 동대문구 창업지원센터 창업지원단(동대문구 답십리로38길 19, B동 305호)에 방문하거나 우편(등기)으로 보내야 한다.

자세한 사항은 동대문구 창업지원센터 창업지원단으로 문의하면 된다.

한편, 2014년 첫 입주를 시작한 동대문구 창업지원센터에서는 현재 20개 기업이 활발한 사업을 펼치고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr