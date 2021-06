성남시, 양지동 공영주차장 2배로 확대…공영주차타워 건립

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기도 성남 수정구 양지동 724번지 지평식 공영주차장이 오는 11월 말 주차 규모를 2배 이상 늘린 주차타워로 탈바꿈된다.

성남시는 총 12억원을 투입해 현재 41대 주차 규모인 양지동 주차장을 83대 주차 규모의 1층 2단 구조의 공영주차타워로 건립한다고 21일 밝혔다.

1층짜리 주차건물을 건립한 뒤 1층과 건물 옥상 바닥면 두 곳을 주차장으로 활용하는 방식이다.

주차 용지가 턱없이 부족한 지역 실정을 고려했다는 게 성남시의 설명이다.

주차타워는 급경사 구릉지인 현지 특성상 기둥으로 건축물을 떠받친 형태의 필로티 구조로 건립되며, 철골식 개방형으로 외관을 디자인한다.

이와 함께 시민의 여가선용을 위해 주차타워와 양지공원 산책로를 연결하는 데크 계단, 간이쉼터, 허리돌리기 등 소규모 체육시설을 설치한다.

시 관계자는 "주차타워가 완공되면 인근 양지초등학교 주변의 불법 주정차를 막고, 주차난을 해소해 주차환경을 개선하게 될 것으로 기대된다"고 전했다.

