순천발달장애인협회·순천만모링가협동조합, 장애인 평생교육지원을 위한 MOU체결

전남동부발달장애인평생교육지원센터 17일 개원에 앞서 업무협약 체결

순천만모링가협동조합 500만원 상당 물품 지원

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천 발달장애인복지협회(회장 김동의)는 순천만모링가협동조합과 발달장애인평생교육 및 직업훈련을 지원하기 위한 상호협력 MOU를 체결했다고 16일 밝혔다.

이날 협약식에는 신춘호 순천만모링가협동조합 대표이사, 김동의 발달장애인복지협회장, 이미숙 전남도 동부권발달장애인평생교육지원센터장이 참석했다.

이번 협약식은 중증발달장애인들이 참여할 수 있는 기능을 찾아 직업교육과 훈련을 제공하기 위해 순천만모링가협동조합에서 생산하는 공정에 발달장애인들이 참여하도록 기회를 제공한다는 취지다.

신춘호 모링가협동조합 대표는 “발달장애인들이 참여할 수 있는 일거리를 적극 개발해 제품 생산에 참여할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

김동의 발달장애인복지협회장은 “조금 느리고 서툴지만 생산공정에 참여한다면 사회 구성원으로서 자긍심이 높아질 것 이다”면서 “장애인에 대한 사랑과 존중이 담긴 제품을 만드는 기업에 존경을 표하고 이런 기업들이 더 많이 늘어나기를 기원한다”고 말했다

협약식에 앞서 순천만 모링가협동조합은 17일 개원하는 전남도 동부권발달장애인평생교육지원센터의 개원을 축하하고 발달장애인의 직업훈련과 그 가족들을 지원하기 위해 500만원 상당의 물품을 지원했다.

