[포토]오승록 노원구청장, 야간세무민원상담실 재능기부 세무사 위촉

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 10일 오후 2시 구청 5층 소회의실에서 진행된 야간세무민원상담실 재능기부 세무사 위촉식에 참석했다.

구는 최근 공시가격 상승과 부동산 보유세제 개편으로 급증하는 세무민원에 대응, 평일 근무시간 내 공공기관 방문이 어려운 직장인 등을 위해 6월부터 구청 2층 세무2과에서 야간세무상담민원실을 운행하고 있다.

이날 위촉식은 야간세무민원상담에 재능기부를 해주겠다고 나선 세무사에 대한 위촉 및 감사 인사를 위해 마련됐다.

위촉장을 받은 사람은 송주섭세무회계사사무소 송주섭, 세무법인흥인 연제영, 신정훈세무사사무소 신정훈, 늘찬세무회계사무소 김동환, 세무법인대명 유종대, 승인세무회계사사무소 백승인, 세무법인세양 김찬수, CNK세무회계컨설팅 최범석, 고든세무회계사무소 심의열, 세무법인로고스 이학찬 등 총 10명이다.

이날 행사는 오승록 구청장을 비롯한 위촉 당사자들이 함께한 가운데 위촉장 수여, 감사인사, 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “야간민원실 운영이 낮에 방문하기 어려운 분들에게 큰 도움을 줄 것으로 기대된다”면서 “소중한 재능을 이렇게 이웃을 위해 써 주셔서 진심으로 감사드린다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr