진주 시민축구단 K4 리그 홈경기 무료입장

대한축구협회의 관중 허용 지침 최대수용인원 30% 이내 가능



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 오는 12일 진주종합경기장에서 열리는 2021 K 4리그 홈경기부터 관중 입장이 가능해진다.

사회적 거리두기가 1.5단계로 완화되고 대한축구협회의 관중 허용 지침에 따라 최대수용인원의 30%까지 입장이 가능하다.

현재 9승 0무 5패를 기록하며 K4 리그 4위에 올라선 진주 시민축구단은 팬들을 만나는 첫 홈경기를 앞두고 경기장 소독 및 안전 수칙 이행상황을 점검하며 사전 방역을 했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 대비해 철저한 개인 방역 및 관람 수칙 준수를 안내할 예정이다.

진주 시민축구단 황동간 단장은 “관중과 함께 호흡하며 남은 홈경기를 치르게 돼 무척 기쁘고, 경기장을 찾아주신 시민과 선수들을 위해 안전하게 시즌을 마무리할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 진주종합경기장에서 열리는 인천 남동 구민축구단과의 홈경기를 비롯해 남은 K4 리그 홈경기 모두 무료 관람이 가능하다.

