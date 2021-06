[아시아경제 유현석 기자] 산업용 엑스레이 검사장비 전문기업 자비스 자비스 254120 | 코스닥 증권정보 현재가 2,370 전일대비 5 등락률 +0.21% 거래량 165,748 전일가 2,365 2021.06.10 10:38 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"자비스, 연초 후 수주 회복세 뚜렷...실적 개선 가시화"반도체, 2차전지 모두 잡고 싶다면? 당장 주목해야 할 핵심 株[특징주] 자비스, 반도체 공급난 속 세계 최초 인라인 불량검사 장비 개발 부각 close 는 최근 산업통상자원부가 추진하는 우수기업연구소 육성사업(ATC+) 사업자로 선정됐다고 10일 밝혔다. 총 사업비는 30억원 규모로 2024년 말까지 45개월간 진행된다.

이번 연구 개발은 국내 최초로 AI기반으로 추진되며 25나노미터(nm) 이하 고해상도 3D 엑스레이를 이용한 비파괴 반도체 후공정 감사장비 분야다.

산업통상자원부가 실시하는 ATC+ 사업은 중소. 중견기업 부설연구소에 대한 연구개발(R&D) 역량 강화를 통해 기업을 성장 시키고 산업 혁신의 핵심 주체로 육성하기 위해 추진되고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr